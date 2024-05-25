Isparta’da zincirleme kaza: 1 ölü, 6 yaralı

Kaza, Emre Mahallesi 123. Cadde'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 32 PA 046 plakalı hafif ticari araç, 'u' dönüşüyle caddeye çıkan Abdurrahman Özkan idaresindeki 32 ZF 0238 plakalı otomobille çarpıştı.



Çarpışmanın şiddeti ile otomobil yoldan çıkıp, ağaca vurarak durabildi. Hafif ticari araç ise cadde üzerinde park halinde olan 32 HK 660 plakalı otomobile çarparak durabildi. Meydana gelen kaza sonrası 32 PA 046 plakalı araçta bulunan Kenan H., Ramazan K., İsmail A., Mehmet T., Remzi O. ve 34 ZF 0238 plakalı araçta bulunan Abdurrahman Özkan ve Sevim Ö. yaralandı.



Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesine ve Isparta Şehir Hastanesine kaldırıldı.



Kazada ağır yaralanan Abdurrahman Özkan, Isparta Şehir Hastanesinde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.