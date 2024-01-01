İstanbul'da Kelime-i Tevhid bayrağı açan kişiyi yumruklayan üniversite öğrencisi tutuklandı

İstanbul'da yeni yılın ilk saatlerinde "Şehitlere rahmet, Filistin'e destek, İsrail'e lanet" yürüyüşü düzenlendi.
Yürüyüşe katılan İsmail Aydemir, mitingin ardından elinde Kelime-i Tevhid bayrağı ile yürüdü. Aydemir'e Galata Köprüsü üzerinde bir kişi yumruklu saldırıda bulundu.
Saldırı sonrası Aydemir'in yüzü kanlar içinde kalırken şüpheli ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
Üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen şüpheli Ege A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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