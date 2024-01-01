İstanbul'da Kelime-i Tevhid bayrağı açan kişiyi yumruklayan üniversite öğrencisi tutuklandı

İstanbul'da "Şehitlere rahmet, Filistin'e destek, İsrail'e lanet" yürüyüşü sonrasında Kelime-i Tevhid bayrağı açan İsmail Aydemir'e yumruk atan Ege A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İstanbul'da Kelime-i Tevhid bayrağı açan kişiyi yumruklayan üniversite öğrencisi tutuklandı
İstanbul'da şehitler ve Gazze için yürüyüş

İstanbul'da şehitler ve Gazze için yürüyüş

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İstanbul'da yeni yılın ilk saatlerinde "Şehitlere rahmet, 'e destek, İsrail'e lanet" yürüyüşü düzenlendi.

Yürüyüşe katılan İsmail Aydemir, mitingin ardından elinde Kelime-i Tevhid bayrağı ile yürüdü. Aydemir'e Galata Köprüsü üzerinde bir kişi yumruklu saldırıda bulundu.

sonrası Aydemir'in yüzü kanlar içinde kalırken şüpheli ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen şüpheli Ege A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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