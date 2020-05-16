İstanbul'da papağan operasyonu: 66 tane kurtarıldı

İstanbul'da canlı hayvan kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda Türkiye'ye yasa dışı yollardan getirilen 66 papağan kurtarıldı. Kuşların yasa dışı ticaretini yapan bir şüpheli gözaltına alındı.

DHA 16.05.2020 - 14:26

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince "Canlı hayvan kaçakçılığı" suçundan yürütülen çalışmalar kapsamında dün Kartal, Cevizli Mahallesinde bulunan bir adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda yapılan aramalarda, gümrük kaçağı olduğu belirlenen 66 adet Jako ve Pakistan Papağanı, 6 adet de Jako, Pakistan Papağan yumurtası ele geçirildi. Yakalanan Latif T. (50) hakkında 5607 sayılı Kanuna Muhalefet suçundan işlem yapıldı. Adliyeye sevk edilen şüpheli serbest bırakıldı.

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