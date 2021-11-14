İstanbul'da yolcu seçen taksi sürücülerine ceza yağdı

İstanbul Üsküdar'da dün bir taksi sürücüsünün 'Karşının taksisiyim' diyerek yolcu seçtiği ve kendisini videoya alan yolcuya hakaret ettiği anların ortaya çıkması üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Altunizade mevkinde sivil trafik ekiplerinin yaptığı denetimlerde, yolcu kılığında taksilere binmek isteyen sivil polis memurlarını araçlarına almayan taksi sürücüleri tespit edildi. Araçlarına yolcu kabul etmeyen 34 TFV 31, 33 TBK 38, 34 TEL 13, 34 THC 83, 34 TJM 25, 34 TJZ 91 ve 34 TFN 92 plakalı ticari taksilerin İBB tarafından çalışma ruhsatlarının askıya alınması sağlanarak, her taksi şoförüne ayrı ayrı olmak üzere ‘İlgili belediye tarafından verilmiş çalışma izninin süresi bittiği halde belediye sınırları dahilinde yolcu taşımak’ maddesine uyarınca bin 339 lira idari para cezası uygulandı.

Öte yandan yapılan denetimlerde sürücülerinin yolcu seçtiği tespit edilen 6 adet ticari taksi 3 gün, 34 TEL 13 plakalı ticari taksi ise kayıtsız şoför çalıştırması nedeniyle 13 gün süre ile trafikten men edildi.