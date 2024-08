İstanbul'un 961 muhtarı eğitimden geçecek

İstanbul Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi'nde İstanbul'daki 961 muhtara eğitim verilecek.



Muhtarların oluşturduğu federasyonlar ve konfederasyonların da buna destek vereceklerini dile getiren İstanbul Valisi Davut Gül, Muhtarlar Daire Başkanlığının da bu konuyu koordine edeceğini belirtti.



Gül, muhtarlara eğitimlerin Anadolu Yakası'nda Marmara Üniversitesi, Avrupa Yakası'nda ise İstanbul Üniversitesi ile verileceğini anlatarak, "Eğitimler, muhtarlarımızın vatandaşlarımıza hizmet verirken karşılaştığı sorunlar başta olmak üzere, herhangi bir konuda öğrenmek istedikleri bilgiler ve muhtarlığımızın temel esasları gibi genel hatlarıyla 'hap bilgi' şeklinde üniversitelerimizin desteğiyle verilecek." dedi.



Üniversite rektörlerine, hocalarına, muhtarlara ve bu işin koordinasyonunu yapanlara teşekkür eden Gül, bununla birlikte muhtarların vatandaşlara daha iyi hizmet vereceğine inandığını kaydetti.



Vali Gül, muhtarların her daim yanında olacaklarını vurgulayarak, "Sayın Cumhurbaşkanımız, muhtarlarımızı il valilerine ve ilçe kaymakamlarına emanet etti. Bizler de Sayın Cumhurbaşkanımızın bu emaneti olarak muhtarlarımızla birlikte daha iyi hizmet vermeye gayret edeceğiz." diye konuştu.



Gelecek hafta başından itibaren başlayacak eğitimlerin bir hafta süreceğini aktaran Gül, kamu hizmetleri başta olmak üzere muhtarların mahallede karşılaştığı her konu ve alanda bilgi sahibi olmalarına yönelik eğitimler olacağını kaydetti.



Vali Gül, hayata dair her konuda muhtarlara iletişim kanallarını anlatacaklarının altını çizerek, "Vatandaşlarımıza nasıl daha iyi yardımcı olabileceklerini anlatacağız. Kamu hizmetlerinden doğrudan nasıl yararlanabileceklerini muhtarlarımıza anlatmış olacağız. Bunu da üniversitelerimizin eliyle yapacağız. 961 muhtarımızın tamamını bir takvim dahilinde eğitimden geçireceğiz." ifadelerini kullandı.