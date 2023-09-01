İsveç Dışişleri Bakanı: Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylamayacağına dair bir işaret yok

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Temmuz ayındaki NATO zirvesinde açıkladığı üzere, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), İsveç'in NATO üyeliğini, Ekim ayında yeniden toplandığında onaylayacak.

İsveç Dışişleri Bakanı Billstrom gazetecilere yaptığı açıklamada, "İsveç hükümeti yaz boyunca, o zaman ortaya konan şartların ve Vilnius'ta yapılan açıklamanın hala geçerli olduğu dışında herhangi bir sinyal almadı." dedi.

İSVEÇ'İN NATO'YA ÜYELİK SÜRECİ



İsveç, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı saldıra tepki olarak geçen yıl NATO üyeliği için başvurmuş ve ittifak üyelerinin çoğu bu başvuruyu hızla onaylamıştı.



Ancak, Türkiye güvenlik işbirliği konusundaki endişelerini gerekçe göstererek İsveç'in NATO üyeliğini onaylamadı.

