İsveç Dışişleri Bakanı: Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylamayacağına dair bir işaret yok

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, ülkesinin NATO üyeliğinin onaylanması hakkında Türkiye'den umutlu olduğunu söyledi. Billström, "Türkiye'nin Ekim ayında İsveç'in NATO üyeliğini onaylamayacağına dair bir işaret yok." dedi.

İsveç Dışişleri Bakanı: Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylamayacağına dair bir işaret yok
İsveç'te terör örgütü destekçilerinden yeni provokasyon: Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki

İsveç'te terör örgütü destekçilerinden yeni provokasyon: Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki

Haberi Görüntüle

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Temmuz ayındaki NATO zirvesinde açıkladığı üzere, Büyük Millet Meclisi (TBMM), İsveç'in NATO üyeliğini, Ekim ayında yeniden toplandığında onaylayacak.

İsveç Dışişleri Bakanı Billstrom gazetecilere yaptığı açıklamada, "İsveç hükümeti yaz boyunca, o zaman ortaya konan şartların ve Vilnius'ta yapılan açıklamanın hala geçerli olduğu dışında herhangi bir sinyal almadı." dedi.

İSVEÇ'İN NATO'YA ÜYELİK SÜRECİ

İsveç, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı saldıra tepki olarak geçen yıl NATO üyeliği için başvurmuş ve ittifak üyelerinin çoğu bu başvuruyu hızla onaylamıştı.

Ancak, Türkiye güvenlik işbirliği konusundaki endişelerini gerekçe göstererek İsveç'in NATO üyeliğini onaylamadı. 

İsveç Dışişleri Bakanı: Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylamayacağına dair bir işaret yok - 1


Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Temmuz ayında Vilnius'ta düzenlenen NATO zirvesinin ardından İsveç'in NATO üyeliğinin onaylanmasını Ekim ayında yaz tatilinin ardından yeniden toplanacak olan TBMM'ye sevk edeceğini söyledi. Ancak o zaman bile İsveç'in yeşil ışık alacağının garantisi yok.

Türkiye, İsveç'te yaşayan terör örgütü PKK üyesi olan militanlar için daha fazla adım atılmasını istiyor. 

Ayrıca, İsveç ve Türkiye arasında son zamanlarda yaşanan gerilim, Kuran-ı Kerim'e saygısız eylemleriyle de arttı.  

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...