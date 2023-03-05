Kabine'de gündem deprem ve seçim tarihi

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın deprem ve seçim gündemiyle bir araya gelecek.

Kabine'de gündem deprem ve seçim tarihi
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yarın toplanıyor. Bazı bakanların bölgesinde olması nedeniyle yarınki toplantıya katılmaması bekleniyor. 

'nin gündeminde 11 ili sarsan deprem felaketi var. Konuyla ilgili toplantıda eksiklerin masaya yatırılacağı bir görüşme gerçekleşecek ve ilgili bakanlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir sunum yapacak. Bölgenin yeniden inşası da masaya yatırılan konulardan olacak. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Bir yıl içinde konut ihtiyacını çözecek sayıda kaliteli, güvenli yapının inşasını sağlayacağız.'' açıklamasında bulunmuştu. 

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Kabine'de yer alacak önemli başlıklardan bir tanesi de depremin ardından tekrar ortaya çıkan fahiş kira sorunu. İlgili savcıların harekete geçmesinin ardından bu konunun da toplantıda gündeme alınması bekleniyor. 

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Bir diğer başlık ise seçim olacak. 14 Mayıs'ı işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından tarihin açıklanması ve seçim sürecinin nasıl olacağına dair bir değerlendirme yapılacak. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anayasal hakkını kullanarak  seçimleri yenilemesi bekleniyor ve bu konuda da gözler 10 Mart Cuma gününü işaret ediyor. 

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Öte yandan  İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in altılı masadan kalkmasının ardından Millet İttifakı'nda başlayan kriz de ele alınacak konular arasında yer alıyor. 

Erdoğan konuya ilişkin ilk değerlendirmesini, ''Onlar ne yaparlarsa yapsınlar biz yolumuza devam edeceğiz. Konuşup konuşup dağılırlar demiştim.'' sözleriyle yapmıştı. 

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