Kabine'de gündem deprem ve seçim tarihi

Bir diğer başlık ise seçim olacak. 14 Mayıs'ı işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından tarihin açıklanması ve seçim sürecinin nasıl olacağına dair bir değerlendirme yapılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anayasal hakkını kullanarak seçimleri yenilemesi bekleniyor ve bu konuda da gözler 10 Mart Cuma gününü işaret ediyor.