Kaçak göçmenler ve 4 organizatör yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün akşam saatlerinde ticari araçla ve otomobille ilçeye kaçak göçmenlerin girdiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.



Takibe alınan kaçak göçmenlerin 22'si ve 2 organizatör, bir koyda bota binmek üzereyken yakalandı. 2 organizatörün ifadesinden yola çıkan jandarma, bir konaklama merkezinde bekleyen 15 kaçak göçmen ile 1 organizatörü daha yakaladı. 1 organizatör de saklandığı evde gözaltına alındı. Ekipler, hafif ticari araç ile otomobil ve bir lastik bota ele koydu.



Gözaltına alınan organizatör şüphelileri A.A., Y.E.D., S.S. ve C.A.'nın jandarmadaki işlemleri sürerken, 37 kaçak göçmenin ise Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edileceği bildirildi.

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