Kadıköy'deki Boğa heykeli bakıma alındı: 15 gün sürecek

İstanbul Kadıköy’deki 1864'te ünlü Fransız heykeltıraş Isidore Jules Bonheur tarafından yapılan tunç Boğa Heykeli, bakıma alındı.



Kadıköy'ün simgelerinden olan boğa heykelinin üst kısımlarında ve boynuzlarında delikler açılırken birçok noktasında aşınmalar olduğu görüldü.



BAKIM 15 GÜN SÜRECEK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi de, heykelin 15 gün sürecek bakım çalışmaları için bu sabah saatlerinde heykelin etrafını bariyerlerle kapattı.



Gün içinde vatandaşların çalışmaları izleyebilmeleri için bariyerlerin bir kısmının açık bırakılacağı ve gece saatlerinde tamamen kapatılacağı belirtildi.