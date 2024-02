Kahramanmaraş’ta deprem konutları teslim töreni | Cumhurbaşkanı Erdoğan: İfademizin üzerinde tepiniyorlar

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:



"İstanbul Çağlayan Adliyesi’nde meydana gelen terör saldırısı dolayısıyla adalet camiamıza ve halkımıza geçmiş olsun diyorum. Zamanında müdahaleleriyle hain saldırıyı bertaraf eden güvenlik güçlerimizi tebrik ediyorum.



Biri kadın diğeri erkek iki terörist, alçak emellerine ulaşamadan etkisiz hale getirilmiştir. Türkiye tüm terör örgütleri ve destekçileriyle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir. Yaralılarımızdan bir tanesinin Hakk’a yürümüş olmasından dolayı ona da Allah’tan rahmet diliyorum.



"TARİHİN EN SARSICI FELAKETLERİNDEN BİRİ"



Tam 1 yıl önce bugün evlerimizi başlarımıza yıkan, yüreklerimizi dağlayan, acıları içimizde kor bir ateş misali içimizde taşıyacağımız büyük bir felaket uyandık. Türkiye 6 Şubat gününe tarihinin en büyük felaketiyle uyandı. Bu depremler insanlık tarihinin en sarsıcı felaketlerinden biri olarak kayıtlara geçmiştir.



Asrın felaketinin altından asrın dayanışmasıyla kalkmayı başardık. Yaklaşık 14 milyonu etkileyen böyle bir felaket karşısında, bizim kadar güçlü durabilecek pek az ülke vardır.



"KAHRAMANLARIMIZI UNUTMAYACAĞIZ"



6 Şubat gününü depremdeki kayıplarımızı yadetme yanında, afetlere karşı milli dayanışmamızı ispatladığımız bir tarih olarak da hatırlayacağız. Bu elim tarihi afet ve milli dayanışma günü haline getirerek, geleceğimizi daha güvenli, daha güçlü bir şekilde inşa etmenin yollarını arayacağız. Facianın ilk anından itibaren erkeği ve kadınıyla, 85 milyon yek vücut olarak depremzedelerimizin etrafında kenetlenen her bir kardeşimize buradan şükranlarımı sunuyorum. Çok ağır kış şartlarının hüküm sürdüğü ilk saatler ve günlerde insan üstü bir gayretle, deprem bölgesine ulaşan görevli ya da gönüllü kahramanlarımızı unutmayacağız.



"AFETİN İLK ANINDAN İTİBAREN AFET BÖLGESİNDEYDİK"



Afetin ilk anından itibaren milli ve uluslararası tüm imkanları seferber ederek afet bölgesindeydik. Depremden etkilenen şehirlerimizde 39 bini yıkılmış, 60 bini acil yıkılacak, 200 bini ağır hasarlı bina ortaya çıkmıştı. Bu binalardan 26 bininde çok acil kurtarma çalışması yürütülmesi gerekiyordu. 35 bini aşkın profesyonel personelin katılımıyla tarihin en büyük arama kurtarma operasyonunu yürüttük.



Deprem bölgesine acil ihtiyaçlar için 107 milyar lira kaynak aktardık. Kalıcı konutların inşasına da hemen başladık. İnşası biten ilk konutların anahtar teslimini geçtiğimiz günlerde Hatay ve Gaziantep’te yaptık. Bugün de Kahramanmaraş’ta 9 bin 289 konutumuzun kurasını çekiyor, anahtarlarını teslim ediyoruz. 20 bin konutumuzun yapımı hızla sürüyor. Hak sahibi 78 bin vatandaşımızın tamamına anahtarlarını teslim edene kadar gece gündüz durmayacağız.



MUHALEFETE TEPKİ



Muhalefet diyor ki; ‘1 yıl geçti ortada bir şey yok.’ Kahramanmaraş burada. Zahmet olmazsa bir turistik seyahat de buraya yapın. En son hak sahibi vatandaşımız da yuvasına kavuşuncaya kadar çalışmaya devam edeceğiz. 30 yıllık tecrübemiz olmasaydı, emin olup şehirlerimiz bu kadar hızlı toparlanamazdı. Şu andaki İBB adayımız o dönemdeki Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum’un, aynı dönemdeki İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’nun, diğer tüm bakanlarımızın, kurum yöneticilerimizin, kamu personelimizin tamamının, madencilerimizin, STK mensuplarının bölgedeki gayretlerini kim inkar edebilir? Hayatımızın hiçbir döneminde insanımıza hizmet ederken ayrımcılık yapmadık, yapmayız. Cumhur İttifakı olarak ülkemizin dört bir yanını taradık, tarıyoruz.



HATAY ELEŞTİRİLERİNE YANIT



Biz eser vermeye, hizmet etmeye, ülkemizi ve şehirlerimizi Türkiye Yüzyılı’na hazırlamaya talibiz. Sizler de bize destek vermeye hazır mısınız? Bunun dışındaki her kavgayı, her lafı vakit kaybı olarak gördüğümüz tekrarlıyoruz. Birileri çıkmış Hatay’daki aday tanıtım toplantımızda söylediğimiz, hükümetle yerel yönetimlerin işbirliğine işaret ettiğimiz ifadelerin üzerinde tepiniyor.



Halbuki; yıllardır şu hakikati sürekli kamuoyunun dikkatine getiriyoruz. Hükümet olarak biz, hangi partiden olduğuna bakmaksızın tüm belediyelere bütçeden almaları gereken payı eksiksiz gönderdik, gönderiyoruz. Hakikaten yapacaklarını gördüğümüz projeler için borçlanma izinlerini de veriyoruz. Muhalefetin elindeki şehirlerde belediyelerin yapması gereken yatırımların önemli bir kısmını, bakanlıklara bağlı kurumlarla hayata geçirdik.



"BAŞKA HESAPLAR PEŞİNDE KOŞUYORLAR"



Bu belediyeleri yönetenlerin gözü ve gönlü başka yerde olduğu için şehirlerini ihmal ve istismar etmektedirler. Bir kez daha tekrar ediyorum; İstanbul’undan İzmir’ine, Ankara’sından Hatay’ına muhalefet belediyelerinin şehirlerine hak ettikleri hizmeti kazandıramadıkları için bunun tek sebebi; beceriksizliktir, başka hesaplar peşinde koşmalarıdır.



HATAY'A ROKETSAN TESİSİ



Deprem bölgesinde sadece konut yapmıyoruz. İstihdamıyla geleceğe hazırlayacak adımlar atıyoruz. Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından yapılan planlamayla Hatay Kırıkhan’da ROKETSAN için bir sanayi alanı kuruyoruz. Gaziantep’te TUSAŞ vasıtasıyla karbon fiber tesisini hayata geçirdik. Kahramanmaraş’ta TUSAŞ vasıtasıyla havacılık yapısalları üretecek tesis inşa ediyoruz.



Birilerinin cımbızla çektikleri ifadeler üzerinden bozgunculuk peşinde koşmalarını milletimizin takdirine havale ediyoruz."

