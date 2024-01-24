Karabük'te katledilen Gabonlu Dina'nın davasında ara karar açıklandı

"İŞLEMEDİĞİM BİR SUÇ İÇİN YARGILANIYORUM"



Dursun A. ışıklarda durup hareket ettiğinde Dina’nın inmeye çalıştığını ve durup indirdiğini dile getirerek şunları söyledi: “Durdum ve karşı tarafa koştu. Ben yolun kenarına ihtiyaç gidermeye ve sigara içmeye inmiştim. Kim eylemi yaptıysa sorumluların bulunmasını ve cezalandırılmasını istiyorum. Aracımdan inmedim ve Dina’yı bir daha görmedim. İşlemediğim bir suç için yargılanıyorum. Gerçeğin ortaya çıkmasını istiyorum. Önceki savunmalarımı tekrar eder, tahliyemi ve beratımı talep ederim.”

"MAHKEME HEYETİNİN İTHAMLARIYLA KARŞI KARŞIYA KALDIK"



Dina'nın telefonunda yapılan incelemelerde Karabük'te ırkçılığa maruz kaldığını ve cinsel tekliflerin bulunduğunu ifade eden avukay Gülyeter Aktepe, "Bugün duruşmada tam da bilirkişi raporlarına, tıpkı bahsettiğimiz çerçevede geçmiş olan bu beyanları söylediğimiz için mahkeme heyetinin ithamlarıyla karşı karşıya kaldık. Mahkeme heyeti, Türkiye'de ırkçılığın kesinlikle olmadığını, bir ırkçılık söz konusu olsaydı şayet binlerce göçmen öğrencinin burada okumayacağını söyledi. Kaldı ki burada Dina'nın ölümünden sonra da kaydını aldıran birçok göçmen öğrenci olduğunun gayet farkındayız. Türkiye'de göçmenlerin nasıl bir ırkçılığa maruz kaldığının farkındayız." diye konuştu.

Sanık Dursun A.’nın tahliye talebinin reddine ve tutukluluk haline devam kararının verildiği duruşma 29 Nisan 2024 tarihine ertelendi.