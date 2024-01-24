Karabük'te katledilen Gabonlu Dina'nın davasında ara karar açıklandı

Karabük-Yenice karayolu Yeşilköy mevkiindeki Filyos Çayı'nda 26 Mart 2023 tarihinde cesedi bulunan Gabonlu üniversite öğrencisi Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga’nın (17) soruşturmasına yönelik ikinci duruşma yapıldı.
Duruşmada konuşan anne Jessica Santda Makemba Panga ve baba Guy Serge İbouaga, şikayetlerinin devam ettiğini belirterek gerçeğin ortaya çıkarılmasını istediklerini aktardılar.
Kızının öldürülmesinden önce görüntülü görüşme yaptığını ifade eden anne Panga “Görüştüğümüz sırada iki kez rahatsız edildi. Görüşmeler kesildi, başka birisi araya giriyordu. Kimin araya girdiğini sorduğumda Olivia olduğunu söyleyerek kamerayı Olivia'ya döndürdü. Olivia ile daha önce Gabon’da aynı okulda okumuşlardı fakat Olivia önce mezun olduğundan daha önce Türkiye'ye gelmişti. Olivia'yı ekranda gördükten sonra konuşma kesildi.” dedi.
"KIZLARLA YUKARIDA OLDUĞUNU SÖYLEDİ"
Olayın gerçekleştiği gün Gabonlu öğrencilerin başkan seçtiğini belirten Panga, “O yüzden arkadaşlarımın yanına gittiğini biliyorum. Dina’ya gönderdiğim parayı Cedric'in hesabına gönderiyordum, o kızıma ulaştırıyordu. Saat 23.00'te Cedric'i arayarak Dina’ya ulaşamadık dedim. Cedric bana kızlarla yukarıda olduğunu, Dina’yı gördüğünü, kendisinin de hasta arkadaşının yanına gittiğini söyledi. Dina o gün herhangi bir olumsuzluktan bahsetmedi.” diye konuştu.
Olayın şüphelisi olarak tutuklu olarak yargılaması devam eden Dursun A. (56) duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katıldı.
Müşteki avukatlarının Dina’nın Türkçe bilmediği iddiasına cevap veren Dursun A. “Ben önüme atlayan birisine yardım ettim. Arabaya bindiğinde ‘Abla beni dövdü’ diye Türkçe söyledi. Hastane dediği için hastaneye götürmek istedim. Ben de parasız olması nedeniyle devlet hastanesine götürmek istedim. Telefonumla arama yaptı ancak konuşmadı. Giderken yabancı dilde konuşuyordu, anlamıyordum.” ifadelerini kullandı.
"İŞLEMEDİĞİM BİR SUÇ İÇİN YARGILANIYORUM"
Dursun A. ışıklarda durup hareket ettiğinde Dina’nın inmeye çalıştığını ve durup indirdiğini dile getirerek şunları söyledi: “Durdum ve karşı tarafa koştu. Ben yolun kenarına ihtiyaç gidermeye ve sigara içmeye inmiştim. Kim eylemi yaptıysa sorumluların bulunmasını ve cezalandırılmasını istiyorum. Aracımdan inmedim ve Dina’yı bir daha görmedim. İşlemediğim bir suç için yargılanıyorum. Gerçeğin ortaya çıkmasını istiyorum. Önceki savunmalarımı tekrar eder, tahliyemi ve beratımı talep ederim.”
"MAHKEME HEYETİNİN İTHAMLARIYLA KARŞI KARŞIYA KALDIK"
Dina'nın telefonunda yapılan incelemelerde Karabük'te ırkçılığa maruz kaldığını ve cinsel tekliflerin bulunduğunu ifade eden avukay Gülyeter Aktepe, "Bugün duruşmada tam da bilirkişi raporlarına, tıpkı bahsettiğimiz çerçevede geçmiş olan bu beyanları söylediğimiz için mahkeme heyetinin ithamlarıyla karşı karşıya kaldık. Mahkeme heyeti, Türkiye'de ırkçılığın kesinlikle olmadığını, bir ırkçılık söz konusu olsaydı şayet binlerce göçmen öğrencinin burada okumayacağını söyledi. Kaldı ki burada Dina'nın ölümünden sonra da kaydını aldıran birçok göçmen öğrenci olduğunun gayet farkındayız. Türkiye'de göçmenlerin nasıl bir ırkçılığa maruz kaldığının farkındayız." diye konuştu.
Sanık Dursun A.’nın tahliye talebinin reddine ve tutukluluk haline devam kararının verildiği duruşma 29 Nisan 2024 tarihine ertelendi.
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