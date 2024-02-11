Kırıkkale'de otomobil devrildi,sürücü hayatını kaybetti

Kaza Kırıkkale cumhuriyet caddesi'nde meydana geldi. 22 yaşındaki V.E.A. yönetimindeki otomobil, Yahşihan Belediyesi önünde kaldırıma çarparak devrildi.



İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Kazada ağır yaralanan sürücü, ambulansla kaldırıldığı Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Kaza anı güvenlik kamerasınca görüntülendi.



Kayıtlarda otomobilin kaldırıma çarptıktan sonra devrilmesi görülüyor.

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