Kızılay 2022 kurban bedeli ne kadar?

SON DAKİKA HABERİ: Kızılay 2022 kurban bedeli belli oldu. Yurt dışı kurban bedeli 1475 TL, yurt içi kurban bedeli 2475 TL olarak açıklandı.

Haberler - İHA - DHA 09.06.2022 - 11:44

Kızılay 2022 kurban bedeli ne kadar?

Son dakika haberi! 

Türk Kızılay, 2022 kurban bedellerini açıkladı.

Kızılay tarafından yapılan açıklamaya göre, yurt dışı kurban bedeli 1475 TL, yurt içi kurban bedeli 2475 TL oldu.

Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, "Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız da kurban bağışında bulunabilir. Döviz cinsinden ödemek istiyorlarsa, 'de 165 euro ya da 175 dolar. Kurbanlarını yurt dışında kestirmek istiyorlarsa, 100 euro ya da 110 dolar karşılığında vekaletlerini vermek mümkün" dedi.

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