Kurban Bayramı ne zaman, bayram tatili kaç gün? (2023 Kurban Bayramı takvimi)

Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Bu yıl yaz aylarına denk gelen 2023 Kurban Bayramı, tatil planı yapan binlerce kişiye fırsat kapısı araladı. Yeni Kabine'nin belirlenmesinin ardından yapılan toplantıyla birlikte, bayram tatilinin kaç gün olduğu belli oldu. Peki, Kurban Bayramı ne zaman, bayram tatili kaç gün?

Kurban Bayramı ne zaman, bayram tatili kaç gün? (2023 Kurban Bayramı takvimi)

2023 tarihi, hem dini vazifelerini hem de tatil planını yapacak olan vatandaşlar tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrasında 2023 Kurban Bayramı tatil takvimi belli oldu. Peki, Kurban Bayramı ne zaman, bayram tatili kaç gün?

2023 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2023 Kurban Bayramı tarihleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini takvim sonrasında belli oldu.

Buna göre; Kurban Bayramı'nın 1. günü bu yıl 28 Haziran'da idrak edilecek. , 1 Temmuz Cumartesi akşamı sona erecek.

Kurban Bayramı ne zaman, bayram tatili kaç gün? (2023 Kurban Bayramı takvimi) - 1

KAÇ GÜN OLDU?

Kurban Bayramı tatilinin bu yıl kaç gün olacağı, şimdiden yaz tatili planlaması yapan kişiler tarafından sorgulanıyor.

2023 Kurban Bayramı bu yıl 28 Haziran Çarşamba gününe denk geliyor. 26 Haziran Pazartesi ve 27 Haziran Salı günü de hükümet tarafından tatil ilan edildiği için bayram tatili hafta sonu tatilleriyle beraber toplamda 9 gün olacak.

KURBAN BAYRAMI TAKVİMİ

Kurban Bayramı Arifesi- 27 Haziran Salı

Kurban Bayramı 1. Gün - 28 Haziran Çarşamba

Kurban Bayramı 2.Gün- 29 Haziran Perşembe

Kurban Bayramı 3.Gün- 30 Haziran Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün- 1 Temmuz Cumartesi

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