Kütahya'da şüphelilerin otomobilinde polis telsizi ve siren bulundu

Kütahya'da, otomobillerinde polis telsizi ve siren bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekipleri, Lala Hüseyin Paşa Mahallesi'nde, şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.



Zanlıların üstünde ve araçta yapılan aramalarda, polis frekansı yüklenmiş telsiz, 2 ruhsatsız tabanca, kesici alet ve polis siren sistemi bulundu.



Şüphelilerin uyuşturucu ticareti, oto hırsızlığı, tehdit ve kasten yaralamadan çok sayıda suç kaydı bulunduğu öğrenildi.



Gözaltına alınan Ö.K. (44) ve M.K'nin (46) emniyetteki işlemleri sürüyor.

