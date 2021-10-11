Kütahya'da şüphelilerin otomobilinde polis telsizi ve siren bulundu

Kütahya'da polis ekipleri şüphelendikleri bir otomobili durdurdu. Araçtaki 2 kişinin üstünde ve otomobilde yapılan aramalarda polis telsizi, siren sistemi, 2 ruhsatsız tabanca ve kesici alet bulundu. Gözaltına alınan şüphelilerin çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenildi.

Haberler - Anadolu Ajansı 11.10.2021 - 02:49 | Son Güncelleme : 11.10.2021 - 02:59

Kütahya'da şüphelilerin otomobilinde polis telsizi ve siren bulundu

'da, otomobillerinde telsizi ve siren bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekipleri, Lala Hüseyin Paşa Mahallesi'nde, şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

Zanlıların üstünde ve araçta yapılan aramalarda, frekansı yüklenmiş telsiz, 2 ruhsatsız tabanca, kesici alet ve siren sistemi bulundu.

Şüphelilerin uyuşturucu ticareti, oto hırsızlığı, tehdit ve kasten yaralamadan çok sayıda suç kaydı bulunduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan Ö.K. (44) ve M.K'nin (46) emniyetteki işlemleri sürüyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...