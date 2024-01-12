Maden ocağında feci ölüm: Kepçenin altında kalan mühendis öldü

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde maden ocağında geri gelen kepçenin altında kalan maden mühendisi Erdem Cebhe, yaşamını yitirdi. Cebhe’nin ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.

Maden ocağında feci ölüm: Kepçenin altında kalan mühendis öldü

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’da maden ocağında kepçenin altında kalan mühendis, yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Malkara’nın kırsal Pirinççeşme Mahallesi yakınlarında faaliyet gösteren maden ocağında meydana geldi.

Maden mühendisi Erdem Cebhe, ocakta çalıştığı sırada operatörü Yaşar S.’nin kullandığı ve geri gelen iş makinesinin altında kaldı.

Ocakta çalışanların kepçe altından çıkardığı Cebhe, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan Cebhe, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Erdem Cebhe’nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Tekirdağ Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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