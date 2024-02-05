Manisa'da tüfekle yaralanan 10 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

Hacıishak Mahallesi'nde 2 Şubat'ta P.D. ve kuzeni P.K. arasında tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda 10 yaşındaki Nazım Kaya, tüfekle vuruldu.
Ambulansla Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kaya'nın, buradaki müdahalenin ardından sevk edildiği Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde dün yaşamını yitirdiği öğrenildi.
Gözaltına alınan P.D. ile P.K, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Öte yandan 10 yaşındaki Nazım Kaya'nın cenazesi, Akhisar Yıldız Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığına defnedildi.
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