Mansur Yavaş'tan Cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması

Altılı masa, perşembe günü "Cumhurbaşkanı adaylığı" gündemiyle toplanacak. Altı lider bu toplantıda ilk kez isimler üzerinden adaylık değerlendirmesi yapacak.

Kritik toplantı öncesinde CHP ve İYİ Parti cephesinden sürpriz bir adım gelmiş Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener, dün bir araya gelmişti.



Öte yandan Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, katıldığı canlı yayında 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayıyla ilgili konuşarak 3 ismi açıklamıştı.

KARAMOLLAOĞLU'NDAN 3 İSİM

Karamollaoğlu, "Biz seçilebilecek cumhurbaşkanı adayının aday olmasını isteriz. Şimdiye kadar bu konu hiç gündeme gelmedi. Kıyısından köşesinden buna temas edildi, ciddi bir şekilde konuşulmadı ama altılı masada bulunan genel başkanlardan bu konuya atıfta bulunanlar oldu. Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Kemal Kılıçdaroğlu gündeme geldi." demişti.

Karamollaoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası adaylığına ilişkin ise, "Ben bir ana muhalefet partisi liderinin 'Ben aday değilim' demesini makul bulmam." yorumunda bulunmuştu.