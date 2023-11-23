Mantardan zehirlenen kadın kurtarılamadı

Aydın’ın Köşk ilçesine bağlı Kırsal Koçak köyünde yaşayan Seyfettin Babacan, eşi Nuray Babacan ve yanlarında yardımcı olarak çalışan Mehmet S. ile Ovacık Yaylası'nda topladıkları mantarları pişirip yedi.

Bir süre sonra rahatsızlanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.