Mantardan zehirlenen kadın kurtarılamadı

Aydın’ın Köşk ilçesine bağlı Kırsal Koçak köyünde yaşayan Seyfettin Babacan, eşi Nuray Babacan ve yanlarında yardımcı olarak çalışan Mehmet S. ile Ovacık Yaylası'nda topladıkları mantarları pişirip yedi.
Bir süre sonra rahatsızlanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Aydın’da yapılan ilk müdahalenin ardından durumu ağır olan Nuray Babacan, İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yoğun bakım servisine sevk edildi.
Nuray Babacan, yaklaşık bir aydır tedavi gördüğü hastanenin yoğum bakım servisinde hayatını kaybetti.
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