Marmara'da batan gemi: Bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Dalışta bir cansız bedene daha ulaşıldı.



Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, SAS komandolarının enkazda yaptıkları aramalarda kayıp personelden birinin cesedine makine dairesinde ulaşıldığını söyledi.



Cesedin çıkarılması ve kimlik tespiti için çalışmanın sürdüğünü belirten Demirtaş, diğer kayıp 4 personel için aramaların devam ettiğini bildirdi.

Marmara’da batan gemideki denizciler aranıyor: Savcılık HTS kayıtlarını istedi; telefon görüşmeleri incelenecek Haberi Görüntüle Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı dalgıçların 17 Şubatta gerçekleştirdiği 2 dalışta, gemide aşçı olarak çalışan 33 yaşındaki Zeynep Kılınç'ın cansız bedeni, dalgıçlar tarafından çıkarılmıştı.