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Marmara’da deniz otobüsü seferlerine fırtına iptali

Marmara’daki olumsuz hava koşulları, Marmara Denizi’ndeki ulaşımı etkiliyor. İstanbul ile Bursa arasında işletilen BUDO’nun bugün gerçekleşmesi planlanan 8 seferi, hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi.

Marmara’da deniz otobüsü seferlerine fırtına iptali
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Büyükşehir Belediyesi tarafından ile Bursa arasında işletilen deniz otobüslerinin seferlerinden 8’i olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sayfasından yapılan duyuruya göre, saat 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas), 12.55 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Aynı gerekçeyle saat 07.00’den 09.30’a kadar 4 sefer de yapılamadı.

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