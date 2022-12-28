Milli Savunma Bakanı Akar, Moskova'da Suriyeli mevkidaşıyla görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan ile Rusya'ya gitti.



Akar ve Fidan'ın başkent Moskova'daki temasları sürüyor.

SURİYE İLE BAKAN DÜZEYİNDE TEMAS

Ziyarette kritik bir görüşme de gerçekleşti. Milli Savunma Bakanı Akar, Suriyeli mevkidaşı Ali Mahmud Abbas ile bir araya geldi.

Görüşmede, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile Rusya Federasyonu ve Suriye istihbarat başkanları da yer aldı.

Hakan Fidan ve Hulusi Akar

Toplantıda Suriye krizi, mülteci sorunu ve Suriye topraklarında bulunan tüm terör örgütleri ile ortak mücadele çabaları ele alındı.



Yapıcı havada geçtiği belirtilen toplantının sonucunda Suriye'de ve bir bütün olarak bölgede, istikrarın temin edilmesi ve sürdürülmesi için üçlü formattaki toplantıların devamı konusunda mutabık kalındığı bildirildi.