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Misinaya dolanan caretta caretta için seferlik

Antalya’nın Alanya ilçesinde misinaya dolanan bir caretta Çevre Koruma Deniz ekibi ve vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Misinaya dolanan caretta caretta için seferlik

Alanya Balıkçı Barınağı’nda çevredeki vatandaşlar tur teknelerinin arasında denizin yüzeyinde misina dolanan bir caretta fark etti.

Haber verilmesi üzerinde Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Deniz Kontrol Ekibi ve Sahil Güvenlik ekibi gönderildi.

Deniz Kontrol Ekibi ve vatandaşların yardımıyla caretta kıyıya alındı. Kıyıdaki vatandaşların yardımıyla carettanın ayağına dolanan misina kısa sürede başarılı bir şekilde çıkarıldı.

Misinadan kurtularak özgürlüğüne kavuşan caretta, Deniz Kontrol Ekibi ve Sahil Güvenlik Ekibi eşliğinde liman dışına götürülerek denize bırakıldı.

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