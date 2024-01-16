Motokuryenin öldüğü kazada ilk duruşma | Somali liderinin oğlu yargılanacak

NE OLMUŞTU?



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, Yunus Emre Göçer’in yaşanan kazanın ardından 6 Aralık günü yaşamını yitirdiği yer alıyor.



Göçer’in eşi müşteki Öznur Göçer’in 13-15 Aralık’ta alınan ifadesinde şikayetçi olduğu, 20 Aralık’taki ifadesinde ise bu aşamada herhangi bir şikayetinin bulunmadığını beyan ettiği iddianamede yer alıyor.

Somali liderinin oğlunun motosikletli kurye Yunus Emre Göçer’e çarptığı kazada yeni görüntüler ortaya çıktı Haberi Görüntüle 6 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR



İddianamede, şüphelinin kusurlu eylemiyle Yunus Emre Göçer’in ölümüne sebebiyet verdiği belirtilerek taksirle ölüme neden olma suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapsi isteniyor. NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun