Motokuryenin öldüğü kazada ilk duruşma | Somali liderinin oğlu yargılanacak

Motokurye Yunus Emre Göçer'in hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin Somali Cumhurbaşkanının oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud'un yargılandığı dava bugün başlıyor. Somali Cumhurbaşkanının oğlu hakkında 6 yıla kadar hapis isteniyor.

Motokuryenin öldüğü kazada ilk duruşma | Somali liderinin oğlu yargılanacak

’da motosikletli kurye Yunus Emre Göçer’in ölümüne neden olan liderinin oğlu Mohammed Hassan Sheikh Mohamud’un yargılanmasına başlanıyor.

Mohamud’un yargılanacağı ilk duruşma bugün İstanbul 33. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek. 

SON DAKİKA: Somali liderinin oğlu duruşmaya getirildi, hakkındaki yakalama kararı kaldırıldı

SON DAKİKA:  liderinin oğlu duruşmaya getirildi, hakkındaki yakalama kararı kaldırıldı

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NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, Yunus Emre Göçer’in yaşanan kazanın ardından 6 Aralık günü yaşamını yitirdiği yer alıyor.

Göçer’in eşi müşteki Öznur Göçer’in 13-15 Aralık’ta alınan ifadesinde şikayetçi olduğu, 20 Aralık’taki ifadesinde ise bu aşamada herhangi bir şikayetinin bulunmadığını beyan ettiği iddianamede yer alıyor.

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6 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

İddianamede, şüphelinin kusurlu eylemiyle Yunus Emre Göçer’in ölümüne sebebiyet verdiği belirtilerek taksirle ölüme neden olma suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapsi isteniyor.

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