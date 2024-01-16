Motokuryenin öldüğü kazada ilk duruşma | Somali liderinin oğlu yargılanacak

İstanbul’da motosikletli kurye Yunus Emre Göçer’in ölümüne neden olan Somali liderinin oğlu Mohammed Hassan Sheikh Mohamud’un yargılanmasına başlanıyor.
Mohamud’un yargılanacağı ilk duruşma bugün İstanbul 33. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.
NE OLMUŞTU?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, Yunus Emre Göçer’in yaşanan kazanın ardından 6 Aralık günü yaşamını yitirdiği yer alıyor.
Göçer’in eşi müşteki Öznur Göçer’in 13-15 Aralık’ta alınan ifadesinde şikayetçi olduğu, 20 Aralık’taki ifadesinde ise bu aşamada herhangi bir şikayetinin bulunmadığını beyan ettiği iddianamede yer alıyor.
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