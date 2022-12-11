MSB'den operasyonlara destek veren helikopter pilotlarına ilişkin paylaşım

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terörle mücadele operasyonlarına destek veren helikopter pilotlarını anlatan bir klip yayınladı. Klipte pilotların zor şartlarda bile silah arkadaşlarına destek verdiği vurgulandı.

Bakanlıktan yapılan videolu paylaşımda, "Onlar, en zorlu arazilere düzenlenen hava hücum harekatlarının isimsiz kahramanları. Onlar, arazi ne kadar kötü olursa olsun tek tekeri koyar, pençelerini saplar, arkadaşlarına desteğe koşar. Kahraman helikopter pilotlarımıza selam olsun. Her dağın zirvesi Mehmetçik" ifadelerine yer verildi.

Helikopter mürettebatı 4 askerin yer aldığı görüntüde, bir askerin "Yerdeki kahraman silah arkadaşlarımız güvende olsun. Yeri gelir, silah arkadaşlarımıza destek olabilmek için 1-2 saatlik, bazen uykusuz geceler" dediği görülüyor.

Öte yandan pilot sözlerine şöyle devam ediyor:

"Tek amacımız var, fedakarlık sergileyen yerdeki silah arkadaşlarımıza fedakarca yardımcı olmak. Arazi ne kadar kötü olursa olsun, tek tekeri koyar, pençemizi saplar, arkadaşlarımıza desteğimizi ulaştırırız. Arka planda, isimsiz kahramanlar sizin rahatınız için her şeyi yapmaktadır. Bizim sizden isteğimiz, dualarınızı bizden eksik etmeyin."