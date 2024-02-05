Nazilli'de eski sevgiliden kanlı pusu

DAİRENİN ÖNÜNE PUSU KURDU



İkilinin daireden çıkmasını bekleyen T.Ş., Şavk’ı silahla vurdu. Şavk, kalbine isabet eden tek kurşunla olay yerinde hayatını kaybetti.



Sokağa çıkarak yardım isteyen F.D.’nin çığlıkları üzerine durum polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Cinayet zanlısı T.Ş., polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şavk’ın cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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