Noterler ne zaman açılacak? Noterler bayramda açık mı?

9 günlük Kurban Bayramı tatili ile kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar idari izinli oldu. Bayram öncesi noterdeki evrak işlemlerini bitiremeyenler, noter çalışma düzenlerini ve noterlerin ne zaman açılacağını merak ediyor. İşte, "Noterler bayramda açık mı?" sorusunun yanıtı...



NOTERLER BAYRAMDA AÇIK MI?



Noterler resmi tatillerde çalışmıyor. Kurban Bayramı'nda noterler kapalı olacak.



NÖBETÇİ NOTERLER AÇIK MI?



Yurt genelinde nöbetçi noter uygulaması hayata geçti fakat, Türkiye Noterler Birliği sayfası üzerinden kontrol edildiğinde, nöbetçi olarak faaliyet gösteren noter bürosu yok.



NOTERLER NE ZAMAN AÇILMAYA BAŞLAYACAK?



Noter hizmeti veren kurumlar 3 Temmuz'dan sonra yeniden faaliyete geçecek.