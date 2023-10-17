Ömer Çelik’ten “Gazze” tepkisi: Kendini savunma hakkı bir halkın topyekun hedef alınması anlamına gelmez

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalar, 11’inci gününde devam ederken Gazze’ye yönelik bombardıman da sürüyor.



Gazze’deki can kaybı sayısı her geçen saat artıyor.



Türkiye’nin diplomatik girişimleri sürerken, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten yeni bir açıklama geldi.



“Sürekli ‘İsrail’in kendini savunma hakkı’ndan bahseden ülkeler, Gazzeli kadın ve çocukların ‘yaşama hakkı’ndan bahsetmiyorlar.” diyen Çelik, bazı Gazzelilerin katledilmesine sessiz kalındığını söyledi.



Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çelik, “Herhangi bir ülkenin kendini savunma hakkı bir halkın ve masum insanların topyekun hedef alınması anlamına gelemez... Bir halkı topluca hedef alma insanlık suçudur. Gazzelileri toplu cezalandırma anlayışı suçtur.” ifadelerini kullandı.

"BOMBARDIMAN VE KUŞATMA DURSUN"

“Güç ve vekâlet savaşlarının kaybedenleri hep masumlardır. Bugün doğru yerde durmanın ölçüsü, adil bir barışı ve adil bir çözümü savunmaktan geçer.” ifadelerini kullanan Ömer Çelik, Gazze’ye yönelik bombardıman ve kuşatmanın durdurulması çağrısını yaptı.



Bombardımanın sona ermesinin ardından adil bir barış ve çözüm için herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini söyleyen Çelik, “Bölgeye uçak gemileri ile savaş gemileri göndermek ve her gün tehdit dolu açıklamalar yapmak, barış için sorumluluk üstlenmek değildir, yeni çatışmaları kışkırtmaktır.” dedi.