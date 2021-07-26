Onur Eker'in dedesi iddiaları yalanladı: Arıyla ilgisi yok

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde ikamet eden dedesinin yanına bayram tatili için gelen 20 yaşındaki tıp fakültesi öğrencisi Onur Alp Eker, dedesi Zühtü Erdoğan (65) ile birlikte kurbanda kesilmek üzere ahırdan çıkarttıkları koyunun kaçması üzerine koyunun peşine düştü.

Kaçan hayvanı ararken kaybolan Onur Eker’in cansız bedeni ekipler tarafından iki gün sonra dere yatağında bulundu. Eker’in ölümünün ardından aileye verilen Adli Tıp raporunda ölüm sebebinin “arı sokması” olduğuna yönelik iddialar ortaya çıktı.

Eker’in dedesi Zühtü Erdoğan, yaptığı açıklamada torununun arı sokması nedeniyle vefat ettiğine yönelik haberlerin gerçek olmadığını söyledi.

Dede Erdoğan ayrıca torununun kaybolduğuna ait yayınlanan güvenlik kamerası görüntülerindeki kişinin de Onur Alp olmadığını ifade etti.

"KÖPEK KORKUSU VARDI"



Torununun ölüm raporunda arı sokmasına dair herhangi bir ifadenin yer almadığını söyleyen Erdoğan, “Bunda bir köpek korkusu vardı. Olduğu yerden bulduğu yoldan devam etse bizim buraya gelecek. İki kilometre arası. Bu yola yoğunlaşıyor ancak bu yolun üzerindeki evden bahçeden çıkan köpekler bunu korkutuyor. Bu tam tersine sola dönüp derenin içine giriyor. Benim tahmine göre o korku bayağı bir etkiliyor. Zaten yukarıya giden bir derenin sonuna götürdü bizi koku alan köpek. Zaten iki saatte bir kovalamaca yaşamış, onun yorgunluğu var. Susuzluk var. Bu tepeye çıktığı zaman şuurunu yitirmiş. 4-5 kilometre ileride düşüyor" dedi.



Onur Eker olduğu iddia edilen görüntü

"ARIYLA İLGİSİ YOK"



Sosyal medyada 'arı soktu' gibi iddialar dolandığını dile getiren Erdoğan, "Eskiden orada arı varmış, öyle adlandırmışlar mevkiinin adını. Biz oraya gittik, savcı geldi. Çıkan ölüm raporunda da arı sokması diye bir şey yok. Ben vücudunun her yerini inceledim. Vücudu orada fazla kalmaktan dolayı bayağı bir siyahlanmış, saçları dökülmüş” diye konuştu.



Onur Eker'in son görüntüsü

"O GÖRÜNTÜDEKİ TORUNUM DEĞİL"



Eker’in kaybolduğunda çıkan güvenlik kamerası görüntüsündeki kişinin torunu olmadığını belirten Erdoğan, “Düştüğü yerde de bir iki kez dönmüş. Demek ki o gece orada yatmış. Belki sabaha kadar da canlıydı. Görüntülerdekinin Onur olmadığı sonradan ortaya çıktı. Burada birinin bahçesinde yaşayan birinin çocuğuymuş. Ondan sonra adam zaten cinayet masası aldı, konuşturdu aldım orada resmini gördüm çocuğun. Ufak genç bir çocuk. Onların hep ifadesi verildi, kanıtlandı. Oraya hiç gitmemiş. Uzak bir bölge orası" dedi.



Adli tıptaki doktorun ön araştırmasına göre beynine oksijen gitmediği bulgusuna ulaştıklarını ifade eden Erdoğan, asıl raporun çıkması için 40 gün bekleyeceklerini söyledi.

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HIRSIZA MEYDAN DAYAĞI