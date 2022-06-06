Otizmli Emirhan'ın hastanede yatağa bağlanmasına inceleme

İzmir'de yaşayan Uğur Özkan ve Elif Özkan (47) çiftinin otizmli ve yüzde 90 engelli oğlu Emirhan, 11 Mayıs'ta rahatsızlanınca Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Acil Servisi'ne götürüldü.

Emirhan burada bekletilirken hareketli olması nedeniyle el, ayak ve karın bölgesinden yatağa bağlandı.

10 SAAT BAĞLI KALDI

Yatarak tedavi gören hastaların kendilerine, diğer hastalara veya hastane çalışanlarına yönelik zarar verici davranışlarına engel olmak amacıyla yapılan fiziksel tespit uygulanmasına yaklaşık 10 saat maruz kalan Emirhan'ın vücudunda yaralar oluştu.

Baba Özkan, 20 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) şikayetini iletti.



"ELLERİNİ ESKİSİ GİBİ KULLANAMIYOR"

Yerinde durmadığı için en az 2-3 adet sakinleştirici ilaç verilen Emirhan için iğnelerle de sakinleşmemesi üzerine saat 20.00 sıralarında 'tespit' adı verilen bağlama yöntemi kullanıldığını anlatan Uğur Özkan, oğlunun o günden beri ellerini eskisi gibi kullanamadığını söyledi.

Özkan, dün hastaneden çağırıldıklarını belirtip, "Psikiyatri ve nöroloji servislerinde Emirhan için gerekli kontroller yapıldı. Önümüzdeki günlerde ellerindeki güç kaybıyla ilgili bir test yapılacak" dedi.



ÜNİVERSİTEDEN AÇIKLAMA



Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği tarafından konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

Üniversitenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Tıp Fakültesi Hastanemizde yaşanan ve medyaya yansıyan konuyla ilgili idari inceleme ivedilikle başlatılmış olup konu hassasiyetle takip edilmektedir" denildi.