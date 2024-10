Özgür Özel erken seçim talebini yineledi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Özgür Özel’den erken seçim açıklaması geldi.



Çanakkale’de konuşan Özel, erken seçim talebini tekrarladı.



“Kim ‘geçinemiyoruz’ diyorsa, aldığı maaşa itiraz ediyorsa, ürünü para etmeyip buna itiraz ediyorsa onların yanında olalım.” diyen Özel, “Çünkü muhalefeti 'parlamento içindeki muhalefet', 'dışındaki muhalefet' ayrımı olmaksızın hep birlikte toplumsal bir muhalefete dönüştürmek ve bu iktidarı bir şekilde erken seçime zorlamak durumundayız.” değerlendirmesini yaptı.



“KENT LOKANTALARININ SAYISI ARTMALI”



Özel, 25 şehirde 57 kent lokantası açtıklarını hatırlatarak, bu sayının artırılması gerektiğini anlattı.



CHP'li belediyelerin 6 ayda 77 kreş açtığını ve bunu önemsediklerini ifade eden Özel, bunun kadını çalışma hayatına katması ve çocukların hayata hazırlanmaları yönünden imkanlar sağladığını bildirdi.



Yerel yönetimlerin çözebildiği ve çözemediği sorunlar olduğuna işaret eden Özel, şunları kaydetti:



“Çözemediğimiz sorun işsizlik çünkü yerel yönetimler istihdam yaratma imkanı olan ama an itibarıyla zaten geçmiş dönemde de bu kadar büyük işsizlik varken hangi partiden olursa olsun belediyenin tüm istihdam olanaklarının kullanıldığı, dolduğu hatta hepimiz biliyoruz ki aşıldığı süreçleri yaşıyoruz.



Belediyelerde inanılmaz personel fazlası var. Böyle bir dönemde yeni işsizler yaratamıyoruz. O personel giderleri de çok kritik ama yaratmamak için çaba sarf ediyoruz. Bir yandan da her bir belediyemizde binlerce, on binlerce belediyenin boyutuna göre, yapısına göre iş başvuruları var. Bu en çok zorlandığımız konu. Bunu biliyoruz. Bu sorunu çözmek için de CHP iktidarı için gün sayıyoruz.”