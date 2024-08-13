Resmi Gazete'de bugün (13 Ağustos 2024 Resmi Gazete kararları)

Resmi Gazete'de 13 Ağustos 2024 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 13 Ağustos 2024 tarihli ve 32631 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.

Resmi Gazete'de bugün (13 Ağustos 2024 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Galatasaray Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

–– Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 16)

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARLARI

–– Yargıtay 1, 3, 4, 5 ve 12. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Öne Çıkan Video

Dijital çağda ebeveyn olmak

TÜRKİYE HABERLERİ

Bali Adası’nda trafik kazası geçiren Tuğcan Işık, İstanbul’a getirildi

Bali Adası’nda trafik kazası geçiren Tuğcan Işık, İstanbul’a getirildi

Nemrut Dağı'nda 20 santimetrelik etçil çekirge görüldü

Nemrut Dağı'nda 20 santimetrelik etçil çekirge görüldü

6 saatlik çalışma sonucu bulundu: Göle giren adamın acı ölümü

6 saatlik çalışma sonucu bulundu: Göle giren adamın acı ölümü

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına darbe: 43 tutuklama

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına darbe: 43 tutuklama

MİT’ten siber operasyon: Casusluk şebekesi çökertildi

MİT’ten siber operasyon: Casusluk şebekesi çökertildi

AK Parti yeni anayasa çalışmalarına hız verdi

AK Parti yeni anayasa çalışmalarına hız verdi

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...