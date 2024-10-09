Resmi Gazete'de bugün (9 Ekim 2024 Resmi Gazete kararları)

Resmi Gazete'de 9 Ekim 2024 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 9 Ekim 2024 tarihli ve 32687 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.

Resmi Gazete'de bugün (9 Ekim 2024 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARI

– Hâkimler ve Savcılar Kuruluna Ait Atama Kararı

TEBLİĞLER

– Açık Alkollü İçki Satış Belgesini Haiz İşyerlerinde Kullanılan Servis Amaçlı Materyallere İlişkin Tebliğ (No: 2024/18)

Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline Göre Yaş Çay Üreticilerine 2024 Yılı Ürünü Yaş Çay Fark Ödemesi Desteği Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2024/34)

– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2024/31)

– İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2024/8)

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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