Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde 16 kişi tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili 16 kişi Bakırköy Adliyesi'ne getirildi. Gözaltında olan 16 kişi tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Covid-19 testi pozitif çıkan 1 kişinin ise karantinaya alındığı öğrenildi.

Haberler - İHA - DHA 07.02.2022 - 14:51

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde 16 kişi tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi

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Beşiktaş'ın eski yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırıda öldürüldü

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Sunucu Ece Erken'in eşi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu Yeşilköy'deki restoranda uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülmüştü. 

Cinayetin ardından zanlıların yakalanması için çalışma yürüten İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, olaya karıştığı belirlenen 17 kişiyi gözaltına almıştı.

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili 16 kişi Bakırköy Adliyesi'ne getirildi.

Gözaltında olan 16 kişi tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Covid-19 testi pozitif çıkan 1 kişinin ise karantinaya alındığı öğrenildi.

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