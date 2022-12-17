Sakarya'da eğlence mekanında silahlı kavga: 1 ölü, 6 yaralı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde çıkan silahlı kavga çıktı. Olayda bir kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Sakarya'da eğlence mekanında silahlı kavga: 1 ölü, 6 yaralı

'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Adnan Menderes Caddesi'nde bir eğlence mekanı önünde gece saatlerinde iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirlerine silahla ateş etti.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Silahlardan çıkan mermilerle yaralanan Ahmet Toykar (21), M.Ş, C.Y, N.C, B.G, İ.K. ve T.K, kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Ahmet Toykar, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sakarya'da eğlence mekanında silahlı kavga: 1 ölü, 6 yaralı - 1

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