Sandviç yarışmasında ölüm iddiası: Soruşturma başlatıldı

Düzce'de 8 yaşındaki öğrenci okulda yediği sandviçin nefes borusuna kaçması sonucu fenalaştı. İlk müdahaleyi öğretmenler yaptı, sağlık ekipleri de küçük kızı kurtarmaya çalıştı, hastaneye kaldırılan Eftelya kurtarılamadı. İddiaya göre öğrenciler sınıfta "en hızlı sandviç yeme" yarışmasını yapmıştı. Ancak bu yarış, öğrencinin yaşamına mal oldu.

Sandviç yarışmasında ölüm iddiası: Soruşturma başlatıldı

İddiaya göre öğrenciler sınıfta hızlı sandviç yeme yarışması yaptı. Ancak nefesine kaçan yemek parçası 8 yaşındaki Eftelya'nın ölümüne neden oldu.

'de ilkokul 2. sınıf öğrencisi Eftelya Kaymak, arkadaşlarıyla birlikte okul kantininden sandviç aldı. Öğrenciler iddiaya göre kendi aralarında sandviç yeme yarışı yapmaya karar verdi. Ancak nefes borusuna yemek kaçan küçük kız fenalaştı.

Öğretmenler öğrenciye ilk müdahaleyi heimlich manevrasıyla yaptı, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri de Eftelya'yı kurtarmak için çabaladı. Hastaneye kaldırılan öğrenci kurtarılamadı.

Haberi alarak hastaneye giden aile kızlarının öldüğünü duyunca sinir krizi geçirdi. Eftelya'nın ölümüyle ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

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