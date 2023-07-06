SON DAKİKA: Ankara'da 3,6 büyüklüğünde deprem | Son depremler

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Ankara'nın Kalecik ilçesinde saat 21.42'de, 3,6 büyüklüğünde deprem oldu.

Yerin 7,42 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem çevre ilçelerden de hissedilirken, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı belirtildi.

MANSUR YAVAŞ’TAN AÇIKLAMA



Deprem sonrası Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan açıklama geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Yavaş, "Kalecik’te düşük şiddetli bir deprem yaşadık. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Başkent 153 üzerinden bizlere 7/24 ulaşabilirsiniz." ifadelerini kullandı.