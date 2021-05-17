SON DAKİKA HABERİ: 17 günlük tam kapanma süreci sona erdi (Kademeli normalleşme başladı)
SON DAKİKA HABERİ: 17 günlük tam kapanma süreci saat 05.00 itibarıyla sona erdi, 2 haftalık kademeli normalleşme süreci başladı. İçişleri Bakanlığı, dün sürecin ayrıntılarını içeren bir genelge yayımladı. 17 Mayıs-1 Haziran sürecini kapsayan dönemde, tedbirler bir nebze gevşetildi. Ancak birçok kısıtlama devam ediyor.
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17.05.2021 - 04:59| Son Güncelleme : 17.05.2021 - 05:00
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