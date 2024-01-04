SON DAKİKA HABERİ: Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı ile görüştü

Son dakika haberi! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'la telefon görüşmesi yaptı.



Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, İranlı mevkidaşı Abdullahiyan'la görüşmesinde, İran’ın Kirman şehrinde yaşanan terör saldırısında hayatını kaybedenler için taziyede bulundu.



Görüşmede ayrıca, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin, söz konusu terör saldırısı nedeniyle ertelenen ve ilerleyen zamanda düzenlenecek ziyareti ele alındı.



İRAN'DAKİ SALDIRILAR



Kirman eyaletinde İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin, Ocak 2020'de ABD'nin Bağdat'taki saldırısında öldürülmesinin 4. yılı nedeniyle anma töreninin yapıldığı kabristanın yakınında terör saldırısı düzenlenmişti.



Saldırıda 84 kişi hayatını kaybetmiş, 284 kişi yaralanmıştı.



Saldırıyı terör örgütü DAEŞ üstlenmişti.

