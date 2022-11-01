Çavuşoğlu: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ve Zelenski ile görüşecek

Son dakika haberi! Ankara'da konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Tahıl sevkiyatının devam etmesi için sorunların aşılması lazım, Türkiye olarak gayret göstermeye devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın Putin ve Zelenski ile görüşmeleri olacak" dedi.



Tahıl koridoru anlaşmasıyla şimdiye kadar 9,2 milyon ton tahıl taşındı.

ZELENSKİ: BM VE TÜRKİYE İLE MUTABAKATA UYGUN DEVAM EDECEĞİZ

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, tahıl krizine ilişkin açıklamalarda bulundu.



Zelenski, "Karadeniz tahıl anlaşması konusunda BM ve Türkiye ile mutabakata uygun devam edeceğiz" dedi.



Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş sırasında Türkiye'nin girişimleriyle Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden dünyaya sevkiyatı için imzalanan anlaşmadan Rusya çekilmişti.

RUSYA ANLAŞMAYI ASKIYA ALMIŞTI



Rusya Savunma Bakanlığı Kiev rejimi birliklerinin Kırım açıklarında Rusya'nın Karadeniz Filosu'na, insansız hava araçlarıyla saldırı gerçekleştirildiğini ve bu sırada tahıl taşıyan gemilerin güvenliğini sağlayan Rus savaş gemilerinin hedef haline geldiğini belirterek, "Kiev rejiminin 29 Ekim'de, Karadeniz Filosu gemilerine ve tahıl koridorunun güvenliğini sağlamakla görevli sivil gemilere karşı gerçekleştirilen terör saldırısı göz önüne alındığında, Rusya tarafı, Ukrayna limanlarından tarım ürünlerinin ihracatına ilişkin anlaşmalara katılımını askıya almıştır" denilmişti.