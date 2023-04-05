SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e Mescid-i Aksa tepkisi

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Emeklilerle İftar" programına katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle;

İSRAİL'İN MESCİD-İ AKSA SALDIRISI

Filistinliler yalnız değildir. Türkiye, bu saldırılara asla sessiz kalamaz, Mescid-i Aksa'ya el uzatılması krırmızı çizgimizdir. Müslülamların ilk kıblesine yönelik alçak eylemleri ülkem ve milletim adına kınıyor, bu saldırıların bir an önce durdurulması çağrısında bulunuyorum. Bunun adı zulüm siyasetidir, provokasyon siyasetidir.

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