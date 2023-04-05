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SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e Mescid-i Aksa tepkisi

SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarına tepki gösterdi. Erdoğan, "Mescid-i Aksa'ya el uzatılması krırmızı çizgimizdir. Müslülamların ilk kıblesine yönelik alçak eylemleri ülkem ve milletim adına kınıyor, bu saldırıların bir an önce durdurulması çağrısında bulunuyorum." dedi.

SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e Mescid-i Aksa tepkisi
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Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Emeklilerle İftar" programına katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle;

İSRAİL'İN MESCİD-İ AKSA SALDIRISI

Filistinliler yalnız değildir. , bu saldırılara asla sessiz kalamaz, Mescid-i Aksa'ya el uzatılması krırmızı çizgimizdir. Müslülamların ilk kıblesine yönelik alçak eylemleri ülkem ve milletim adına kınıyor, bu saldırıların bir an önce durdurulması çağrısında bulunuyorum. Bunun adı zulüm siyasetidir, provokasyon siyasetidir.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

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