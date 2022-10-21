SON DAKİKA HABERİ: DP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt hakkında fezleke hazırlandı
SON DAKİKA HABERİ: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bir televizyon kanalında canlı yayınlanan tartışma programında Gazeteci Latif Şimşek'e yönelik eylemlerinden dolayı Demokrat Parti (DP) Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt hakkında "kasten yaralama", "alenen hakaret" ve "tehdit" suçlarından hazırladığı fezlekeyi Adalet Bakanlığı'na gönderdi.
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