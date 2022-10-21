SON DAKİKA HABERİ: DP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt hakkında fezleke hazırlandı

SON DAKİKA HABERİ: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bir televizyon kanalında canlı yayınlanan tartışma programında Gazeteci Latif Şimşek'e yönelik eylemlerinden dolayı Demokrat Parti (DP) Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt hakkında "kasten yaralama", "alenen hakaret" ve "tehdit" suçlarından hazırladığı fezlekeyi Adalet Bakanlığı'na gönderdi.

SON DAKİKA HABERİ: DP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt hakkında fezleke hazırlandı

İlişkili

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...