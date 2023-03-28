SON DAKİKA HABERİ: İYİ Parti Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, partisinden istifa etti

Son dakika haberi! İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, geçtiğimiz hafta düzenlediği basın toplantısıyla Millet İttifakı’na eleştiriler getirmesinin ardından bugün de istifa kararı aldı.



Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için “Adaylığının dayatılmasına karşıyız” çıkışıyla dikkat çeken Ağıralioğlu’nun bu açıklamalarından Meral Akşener’in haberinin olmadığı ifade edilmişti.

İYİ PARTİ’DEN AÇIKLAMA



İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'nun İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşeceği ve partiden istifa edeceği yönündeki haberler üzerine, “İstifa müessesi kişinin tek taraflı bir karar verme usulüdür. Böyle bir düşünce ve tutumun ifadesidir. Dolayısıyla Sayın Genel Başkanımızla bu kapsamda bir görüşme yapılması düşüncesi de anlam ve önemini yitirmiştir. Herhangi bir görüşme gerçekleşmeyecektir” açıklamasını yaptı.

İYİ PARTİ'YE İSTİFASINI SUNDU

İYİ Parti Sözcüsü'nün açıklamasının ardından Ağıralioğlu, İYİ Parti üyeliğinden istifa etti. Ağıralioğlu, partisine sunduğu istifa dilekçesinde, "Gördüğüm lüzum üzerine İYİ Parti'den istifa ediyorum. Gereğinin yapılmazını arz ederim" ifadelerini kullandı.