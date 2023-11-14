SON DAKİKA HABERİ: Netanyahu hakkında suç duyurusu Adalet Bakanlığı'na gönderildi

Son dakika haberi! Eski AK Parti Milletvekili Metin Külünk ile avukatlar Mücahit Birinci ve Burak Bekiroğlu, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında suç duyurusunda bulundu.



Üç isim, Uluslararası Ceza Mahkemesine gönderilmek üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sundukları dilekçede, yargılanması talep edilen Netanyahu'nun "savaş", "soykırım" ve "insanlığa karşı" tüm dünyanın gözü önünde suç işlediğine vurgu yaptı.



Netanyahu'nun, bebek, çocuk, kadın ve sivil demeden, Gazze'de yaşayan tüm insanları katletmekte olduğu anlatılan dilekçede, şunlar kaydedildi:



"Başvurumuza ve talebimize konu kişi İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, isnat edilen suçları işlerken, uluslararası müktesebata göre yasaklanan silahları kullanmaktan çekinmemektedir. İşlenmiş olunan suçlar, insanlığın göz yummaması gereken, vicdanı olan her insanın gözyaşı pınarından akan her damlanın taneleri kadar sabit bir biçimde, inkar edilemez şekilde ve korkmadan işlenmektedir."



Netanyahu ve birlikte hareket ettiği kişilerin uluslararası ceza normları çerçevesinde Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından yargılanması gerektiği bildirilen dilekçede, "Bu, insanlığın hukuka olan güveni ve cezasızlık algısının doğmaması için zaruridir. Aksi taktirde, tüm bu olanlara sessiz kalınması, insanlığın hukuka olan inancını zedeleyecek ve Uluslararası Ceza Mahkemesinin tarafsızlığına gölge düşürecektir." ifadeleri kullanıldı.



İsrail saldırıları sonucu Gazze'de ölen ve yaralanın çocukların fotoğraflarının da yer aldığı dilekçeyi kabul eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Netanyahu hakkındaki suç duyurusunu Adalet Bakanlığı'na gönderdi.