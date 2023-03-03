SON DAKİKA HABERİ: Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'ndan 6'lı masa açıklaması

Son dakika haberi! İYİ Parti lideri Meral Akşener'in 6'lı masadan kalktığını duyurmasının ardından Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Twitter hesabından bir açıklama yayınladı.

Karamollaoğlu, Millet İttifakı'nın dünkü toplantısında alınan karara işaret ederek "Sözleştiğimiz gibi 6 Mart Pazartesi günü Saadet Partimizin ev sahipliğinde bir araya geleceğiz." ifadesini kullandı.



Karamollaoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, milletin problemlerine çözüm olmak adına, yine aziz milletin teşviki ve desteğiyle çıktıkları kutlu yolculuğu bugüne dek büyük bir kararlılıkla sürdürdüklerini belirtti.



Millet İttifakı olarak özellikle son 1,5 yıldır her konuda beraberce çalışıp, ortak akıl ve istişareyle birçok konuda uzlaşıya vardıklarını dile getiren Karamollaoğlu, şunları kaydetti:



"Dün gerçekleştirdiğimiz son toplantımızda, genel başkanların her birinin altına imza atmasının ardından kamuoyuyla paylaşılan ortak metnimizden de anlaşılacağı üzere, 28. Dönem TBMM ve 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ortak Cumhurbaşkanı adayımız ve geçiş süreci yol haritası konusunda ortak bir anlayışa ulaştık. Bu minvalde toplantımızda sözleştiğimiz gibi 6 Mart Pazartesi günü Saadet Partimizin ev sahipliğinde bir araya geleceğiz. Halkımız müsterih olsun. Bizler, milletimize verdiğimiz sözün arkasındayız. Aynı inanç, azim ve kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz."