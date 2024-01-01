SON DAKİKA HABERİ: Yeni yılın ilk bebekleri

Son dakika haberi! Yeni yılın ilk bebeği Hatay'da dünyaya geldi.

2024'ün ilk dakikalarında dünyaya gelen Muhammet Talha bebeğin videosunu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakan Koca, paylaşımında, "Hatay Defne Devlet Hastanesi'nde yeni yılın ilk bebeği doğdu. Fethiye ve Adem çiftini yürekten kutluyor, çocuklarının ülkemize ve insanlığa hayırlı bir evlat olarak yetişmesini diliyoruz. Nice, nice yeni yıllar göresin Muhammet Talha bebek." ifadelerini kullandı.

Fethiye ve Adem çiftini yürekten kutluyor, çocuklarının ülkemize ve insanlığa hayırlı bir evlat olarak yetişmesini diliyoruz. Nice, nice yeni yıllar göresin Muhammet Talha bebek.