SON DAKİKA HABERİ: Bakan Koca'dan maymun çiçeği virüsü açıklaması

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Sağlık Bakanı Koca, İstanbul'da maymun çiçeği virüsü şüphesi üzerine karantinaya alınan 4 kişinin test sonucunun negatif çıktığını açıkladı.

Bakan Koca, yaptığı açıklamada, "İstanbul’da, maymun çiçeği hastası olabileceği şüphesiyle medyada konu edilen 4 kişi için gerekli testler yapılmış, 4’ünün de test sonucu negatif çıkmıştır. Türkiye’de, şu ana dek maymun çiçeği tanısı konmuş hasta yoktur. 'Ya öyleyse' gibi düşüncelerle kaygıya yol açılmamalıdır." dedi.