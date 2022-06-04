SON DAKİKA HABERİ: Bakan Koca'dan maymun çiçeği virüsü açıklaması

SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanı Koca, İstanbul'da maymun çiçeği şüphesiyle karantinaya alınan 4 kişinin test sonucunun negatif olduğunu, Türkiye'de maymun çiçeği tanısı konmuş hasta olmadığını bildirdi.

Haberler - ntv.com.tr 04.06.2022 - 21:23 | Son Güncelleme : 04.06.2022 - 21:47

SON DAKİKA HABERİ: Bakan Koca'dan maymun çiçeği virüsü açıklaması

İlişkili Haberler

İstanbul'da maymun çiçeği şüphesi

İstanbul'da maymun çiçeği şüphesi

Son dakika haberi! 

Sağlık Bakanı Koca, İstanbul'da maymun çiçeği virüsü şüphesi üzerine karantinaya alınan 4 kişinin test sonucunun negatif çıktığını açıkladı. 

Bakan Koca, yaptığı açıklamada, "İstanbul’da, maymun çiçeği hastası olabileceği şüphesiyle medyada konu edilen 4 kişi için gerekli testler yapılmış, 4’ünün de test sonucu negatif çıkmıştır. ’de, şu ana dek maymun çiçeği tanısı konmuş hasta yoktur. 'Ya öyleyse' gibi düşüncelerle kaygıya yol açılmamalıdır." dedi.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...