DEPREM SONRASI PANİK İstanbul'da 5.8 büyüklüğünde deprem sonrası panik

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(İSTANBUL HABER) İstanbul'da merkez üssü Marmara Denizi Silivri açıkları olan 5.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



AFAD verilerine göre saat 13.59'daki depremin derinliği 6.99 kilometre olarak kaydedildi. İstanbul genelinde şiddetli bir şekilde hissedilen sarsıntı büyük paniğe neden oldu. İlk belirlemelere can kaybı yaşanmayan depremde 8 vatandaş hafif şekilde yaralandı.

AFAD'DAN SON AÇIKLAMA



AFAD İstanbul'daki depreme ilişkin yaptığı son açıklamada şunları kaydeti: "Biruni Üniversitesi karşısındaki surlarda yıkıntı, bazı ilçelerdeki binalarda çatlaklar, Sultangazi ve Eyüp’te iki binada hasar tespit edildi. Avcılar’da bir minare yıkılırken Şirinevler’de yan yatan bir bina tahliye edildi. İstanbul'daki deprem sonrası enerji hatları ve altyapıda bir sorun tespit edilmezken bazı baz istasyonlarında yoğunluk yaşanıyor."

Açıklamada ayrıca deprem sonrası Boğaziçi’ndeki üç köprüde de yapısal bir sorun olmadığı belirtildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan 110 kişilik ekip, hasar analizi için çalışma yürütüyor.

OKULLAR TATİL, TRAFİK YOĞUN



Sarsıntı sonrası kentteki bazı okullar boşaltıldı. Ardından İstanbul Valiliği, kent genelinde bugün ilk ve orta dereceli okulların tatil edildiğini duyurdu. Birçok işyerinde de çalışanlara izin verilince İstanbul trafiğinde de yoğunluk yaşanıyor. Özellikle Avrupa-Asya köprü geçişinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Bursa ve Yalova'da da okulların tatil edildiğini açıklandı.

ARTÇI SARSINTILAR



Bölgede artçı sarsıntılar da devam ediyor. Depremin ardından en büyükleri 4.1 ve 4.0 olan 29 artçı sarsıntı yaşandı.HABERE GİT

ERDOĞAN: AÇIKLAMALAR YANILTMASIN

ABD dönüşü depreme ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Deprem sonrası AFAD faaliyete geçmiştir. Bu tür zamanlarda çok açıklama yapan olur. Bu tür açıklamalar kimseyi yanıltmasın. Bir kadın sosyal medyada köprüyü kullanmayın halatları koptu gibi densizlik yapmış. Bunu fırsata çevirmek isteyenler var. Allah'a hamdolsun 8 kadar yaralanma var. Bunlar hafif yaralanmalar. Binalarda hafif hasar söz konusu" diye konuştu.HABERE GİT

VALİLİKTEN AÇIKLAMA



İstanbul Valiliği'nden depreme ilişkin açıklamada, "Deprem sonrası 14.20 itibariyle ilimizdeki AFAD, AKOM, 112, 155, 156 ihbar hatlarına herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır" denildi.

İBB BAŞKANI İMAMOĞLU'DAN AÇIKLAMA



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yaptığı açıklamada, depremde can ya da mal kaybının yaşanmadığını; Avcılar'ın yanı sıra Sarıyer'de de bir caminin minaresinin yıkıldığını söyledi.HABERE GİT

"BİR VATANDAŞIN BACAĞI KIRILDI"



Turan Hançerli Avcılar Belediye Başkanı da ilçede bir caminin minaresinin yıkıldığını başka hasar olmadığını söyledi. Hançerli, "Can kaybı yok ancak panikle ikinci kattan atlayan bir vatandaşımızın bacağı kırıldı" dedi.

VATANDAŞLARA UYARI



NTV'ye konuşan AFAD Deprem Dairesi Başkanı Murat Nurlu, "Bu depremin artçıları olacaktır. Vatandaşlardan istediğimiz hasarlı binalara girmesinler" dedi. Teorikte deprem sonrası bir derece daha düşük (4.7-4.8) sarsıntılar meydana gelebileceğini söyleyen Nurlu, "Yaptığımız çalışmalarda depremin herhangi bir fayı tetikleyip tetiklemeyeceğini söylememiz söz konusu değil. Dedikodulara itibar etmeyelim. AFAD Başkanlığı'ndan gelecek açıklamaları dikkate alalım. Sürekli aktiviteyi izlemekteyiz" diye konuştu. Nurlu, şöyle devam etti: Biz deprem ülkesiyiz. Bu gerçeği kabul etmemiz gerekiyor. Önce birey olarak hazırlanmalıyız. Sakin olalım panik yapmayalım en önemli konu bu.

"YER KABUĞUNU KIRABİLECEK GÜÇTE"



NTV'ye konuşan Kızılay Başkanı Kerem Kınık ise şunları söyledi:



"Bir hasar bilgisi yok. Ancak bu 5.8 yer kabuğunu kırabilecek büyüklükte enerji oluşturabilecek bir deprem. Bu çerçevede hasar oluşmuş olabilir. Hasarlı binalara girilmemeli. Önümüzdeki haftalarda 4 ve üzeri büyüklüğünde artçılar olabilir. Bu işin şakası yok, depreme hazır olmalıyız. 1999 öncesi binaların neredeyse tamamı riskli. Deprem yönetmeliğine göre yapılmadı."

Bir okulda konuşma yaparken depremin meydana geldiğini söyleyen Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, "Vatandaşlara hasarlı binalara girmemeleri konusunda uyuyoruz. Şüpheli binalarda ekiplerimiz giderek inceleme yapılacak" diye konuştu.

"FAYDALI BİR DEPREM OLABİLİR"



NTV canlı yayınına telefonla katılan ODTÜ Öğretim Üyesi Prof.Dr Haluk Sucuoğlu, depremin bağımsız bir deprem olabileceğini söyledi. Sucuoğlu, "5.8 daha ciddi, 4.6'lık deprem gibi değil. Orta şiddetli bir deprem sınıfına girmiş oluyor. Öncü olup olmadığı bilinmiyor. Faydalı bir deprem olarak görülebilir. Ama bu İstanbul'da beklenen 7 büyüklüğündeki depremin şiddetini azaltmaz" diye konuştu.VİDEOYA GİT

"ENDİŞE VERİCİ OLABİLİR"

İTÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Sinan Özeren, şunları kaydetti:



"Burada çok az deprem oluyor. Kilitli bir segmentin üzerinde bu depremler oluyorsa özellikle en ucunda oluyorsa son derece endişe verici bir durum. Endile etmek değil bir şeyler yapmak gerekir. Zaman kaybedilmeksizin devlet kurumları tarafından finanse edilerek bir şeyler yapılmalı."VİDEOYA GİT

ÖNCESİNDE DE SARSINTILAR OLDU



Aynı bölgede önceki gün 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Marmara Denizi'nde gün içinde de saat 12.00'de 2.9; 10.52'de 2.1, 10.32'de 3.6 büyüklüğünde depremler meydana gelmişti.

DEPREM ANINDA YAPILMASI GEREKENLER NELER?