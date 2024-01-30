Sultangazi’de ayakkabı fabrikasında yangın

“PATLAMA SESLERİ ŞİDDETLİYDİ”



Mahalle muhtarı Muhammet Ayşan, gazetecilere, itfaiye ekiplerinin iş yerinde çıkan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangının diğer iş yerlerine sıçramaması için olağanüstü çaba gösterdiğini söyledi.



İmalathanedeki işçilerin tahliye edildiğini, yangında yaralanan ve dumandan etkilenen olmadığını anlatan Ayşan, patlamaların imalathanede bulunan kimyasal malzemeler nedeniyle meydana geldiğini kaydetti.



Görgü tanığı Cumali Muhammed Candal da ilk çıkan yangının itfaiye tarafından söndürülmesinden yarım saat sonra patlama sesleri duyulduğunu aktararak, “Bir daha alevlenmişti. Patlama sesleri şiddetliydi. 2-3 defa duydum. Korktum, bomba patladı sandım.” dedi.



Mikail Atmaca ise başladıktan kısa süre sonra büyüyen yangın nedeniyle evlerinin camlarının kırıldığını anlattı.