TBMM Genel Kurulu Can Atalay için toplanıyor

SON DAKİKA HABERİ: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Can Atalay için yeterli sayıda milletvekilinin imzası ile yapılan olağanüstü toplantı çağrısı üzerine Genel Kurul'u 16 Ağustos 2024 Cuma günü saat 14:00'te toplantıya çağırdı.

TBMM Genel Kurulu Can Atalay için toplanıyor
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Son dakika haberi! Meclis, Can Atalay içim cuma günü toplanıyor.

CHP, Gelecek Partisi, DEM, Demokrat Partisi ve EMEP temsilcileri TBMM'de açıklama yapmış, imza toplayarak Meclis'e olağanüstü toplantı için çağrıda bulunmuşlardı.

Toplantı için 120 imzanın olması gerektiği öğrenilirken muhalefetin bu sayıya ulaştığı öğreniledi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Genel Kurulu’nu, Anayasa’nın 93'üncü ve Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü’nün 7’nci maddeleri gereğince, 16 Ağustos 2024 Cuma günü saat 14:00'te toplantıya çağırdı.

Genel Kurul'da Anayasa Mahkemesi'nin kararının okunup okunmayacağı ise tartışma konusu olmaya devam ediyor.

ANAYASA KARARI

Anayasa Mahkemesi’nin TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın TBMM Genel Kurulu'nda Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin kararı okunarak milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin kararının gerekçesi Resmi Gazete'de yayınlanmıştı.

Can Atalay ile ilgili kesin bir mahkumiyet kararı içermediği açık olan kararlara yer verilen Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin yazısının TBMM Genel Kurulu’nda okunmasıyla milletvekilliğinin düşmesine yönelik işlem tesis edilerek fiili (de facto) bir durum oluşturulduğu ifade edilen kararda, “Bu fiili durum hakkında Anayasa Mahkemesi’nce karar verilmesi mümkün değildir” denilmişti.

Mahkeme, "Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşmesinin yok hükmünde olduğunun tespiti ve Anayasa’nın 85. maddesi uyarınca iptali talebi hakkında karar verilmesine yer olmadığına" hükmetmişti.

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